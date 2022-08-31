رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني

أكد الرئيس بايدن التزامه العميق بأمن دولة إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة المفاوضات بين القوى العالمية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وناقشا آخر المستجدات وأنشطة إيران في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وفي هذا السياق هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا، وناقش يائير لابيد وجو بايدن عن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين كامتداد لإعلان القدس، وأهمية العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب يائير لابيد، أكد الرئيس بايدن التزامه العميق بأمن دولة إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد.