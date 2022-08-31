إسرائيل: مدرسة "لفرير" (الإخوة) رمز للتعددية الثقافية في قلب مدينة يافا

بناءً على نموذج التعددية الثقافية والدينية التي تطرحه مدرسة "لفرير" فتحت مدرسة "كولانو ياحد" (كلنا معا)

تعزيز التعايش وتقديم تعليم المتعدد الثقافات من رياض الأطفال إلى التلاميذ، هذه هي رسالة مدرسة "لفرير" الإخوة في يافا، التي تأسست عام 1882 التي يتعلم فيها التلاميذ من جميع الطوائف واللغات (العبرية والعربية والإنجليزية والفرنسية) وتؤهلهم لإمكانية التخصص، حسب اختيارهم، لشهادة البكالوريا الفرنسية أو الإسرائيلية من أجل الوصول إلى الجامعات في إسرائيل وأوروبا.

حوالي 50 في المئة من الطلاب المسلمين ، و 25 في المئة من المسيحيين ، و 20 في المئة من اليهود والديانات الأخرى مرحب بهم في هذا البناء المهيب حول القيم الإنسانية في المجتمع، من احترام الآخرين، والمشاركة، والشعور بالعدالة والالتزام، لمحاربة الفقر والهشاشة. ونقل القيم الجمهورية والعلمانية والمواطنة وثقافة الالتزام ومحاربة جميع أشكال التمييز كلها أمور أساسية.

Caroline Haïat/i24NEWS )مدرسة "لفرير" الاخوة في مدينة يافا ( وسط إسرائيل

وفي هذا السياق قالت المعلمة والمسؤولة عن الأقسام الدراسية سيلين كاتلاند شارون "مدرسة الخوة موجودة في 80 دولة بما في ذلك إسرائيل، ولها مؤسسة في يافا وأخرى في القدس. في الأصل، كان السؤال، بفضل التعليم المجاني، هو إعطاء نفس فرصة النجاح لجميع الطلاب، حتى الأكثر حرمانًا. . اليوم ، مدرستنا خاصة ولكن الهدف لم يتغير: نرغب في تقديم تعليم متميز لأكبر عدد ممكن من الأطفال ، بل إن البعض يستفيد من بعض المنح الدراسية التي قدمها الإخوة "،وتضيف: "يتم نقل القيم المسيحية ، ولكن بدون تسمية دينية لأننا منفتحون على الجميع".

الشابة "بيان"، من عرب إسرائيل من سكان يافا تدرس طفليها في مدرسة لفرير منذ 9 سنوات من روضة الأطفال. هذا العام ، عادوا إلى CP و CE2" توضح "بيان" أنها اختارت هذه المؤسسة بشكل أساسي لتعدد اللغات التي يتم تدريسها. "نحن نعيش في بلدة مختلطة ، يافا ، لذلك سمع أطفالي منذ صغرهم اللغتين العربية والعبرية بشكل يومي. في المنزل ، أتحدث معهم باللغة العربية ويحاول زوجي التحدث معهم بالإنجليزية قدر الإمكان "أردت أن يكون لديهم لغة إضافية بالفرنسية ، لأن اللغة بالنسبة لي هي هدية تفتح أبوابًا كثيرة"

وتابعت "بيان" "بصفتنا أقلية في إسرائيل، ندرك أن هويتنا كعرب إسرائيليين تحد من قدرتنا ، ولهذا كان من المهم أن نقدم للأطفال عدة خيارات عبر اللغات. ومن الأهمية بمكان أن يكبروا في بيئة متعددة الثقافات ، بحيث يكون لديهم أصدقاء من جميع الخلفيات وفرك أكتاف الأطفال من مختلف البلدان ، إنها فرصة كبيرة ".

"في رياض الأطفال ، يتعلم الطلاب العبرية والفرنسية ، ثم في CP يتعلمون اللغة العربية وفي السنة الثالثة الإنجليزية. لديهم أيضًا ساعة من الدين وفقًا لاعتراف كل شخص ، وفي CE2 يتم تقديم دروس التوراة للجميع"تقول سيلين: "هذا السياق متعدد الثقافات واللغات مثير وممتع للغاية. كما أنه يطرح الكثير من الصعوبات ، لكن هذه التفاعلات غنية جدًا للطلاب".

كما يتم تضمين دروس الرقص والموسيقى والرياضة والفنون في البرنامج. في المدرسة الابتدائية ، تُقام فصول تعليم Lasallian مرة واحدة في الأسبوع ، والتي تشمل الاحتفالات المختلفة للتعرف على جارك.

مدرسة الأخوة ، يافا ، إسرائيل

يتلقى الطلاب الذين يرتدون الزي المدرسي الموحد دروسًا حتى الساعة 2:15 مساءً من الاثنين إلى الخميس وحتى الساعة 12:40 مساءً يوم الجمعة. ثم يتم تقديم الأنشطة اللامنهجية لهم حتى الساعة 4 مساءً. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تنظيم الأحداث التي تهدف إلى إثراء مسارهم التعليمي ويمكن للوالدين تقديم عروض تقديمية في الفصل حول مواضيع مختلفة.

بالنسبة لفوزية، وهي أم لثلاثة أطفال ومقيمة في يافا، فإن التعليم في مدرسة لفرير ينتقل من جيل إلى جيل. كان والدها مدرسًا هناك ودرست هي نفسها في هذه المؤسسة حيث تعلم أطفالها. وتؤكد لـ i24NEWS "درس طفلي الأكبر سنًا في Collège des Frères وصغيره يبدأ CP هذا العام. وفقًا لوالدي ، فهي واحدة من أفضل المدارس ، خاصة بفضل تعلم اللغة والثقافة الفرنسية. على الرغم من إزالة هذا التدريس من لغتنا الأم وهويتنا ، إنها تمثل ميزة لا تصدق ".

تقول فوزية إنه نظرًا للتنوع الذي انغمست فيه منذ سن مبكرة ، فإن اندماجها في الجامعة وحياة العمل كإحدى عرب إسرائيل كان أسهل. وقالت: "هذه المدرسة هي في الواقع انعكاس لما يحدث في الخارج ، فهي تعلمهم في وقت مبكر جدًا العيش معًا ، مثل مدينة يافا المختلطة".

الاستعداد للعيش معا

يعتبر مفهوم التعايش جزءا لا يتجزأ من هوية كلية الأخوة. تقول سيلين: "نحاول وضع خطط للطلاب لدعوة بعضهم البعض ، لتقريبهم" ، مضيفة ، مع ذلك ، أنهم أصبحوا أكثر صداقة مع أولئك الذين يتحدثون نفس لغتهم.وتؤكد: "عندما يكبرون ، تتفاقم الاختلافات الثقافية ويميلون إلى الانفصال ليجدوا أنفسهم لاحقًا ، حتى لو اندمج بعضهم بشكل مثالي".

المدارس التي لا تزال هامشية للغاية

في منطقة تل أبيب، لا يزال وجود هذا النوع من المدارس المختلطة نادرًا جدًا ، على الرغم من تكاثر المبادرات لتطوير المزيد. وتقول سيلين"الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين طور برنامج "تكفا" إسرائيل لتنويع التعليم وتعزيز التواصل بين المجتمعات، لأنني أجد التعليم محصوراً للغاية" وتأسف سيلين:" لسوء الحظ، ليس لدينا الوسائل والأدوات الكافية لتعويض النقص في هذه المؤسسات".

بناءً على نموذج التعددية الثقافية والدينية التي تطرحه مدرسة "لفرير" فتحت مدرسة "كولانو ياحد" (كلنا معا) أبوابها في تل أبيب، بفضل نشاط أولياء التلاميذ

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS القسم الفرنسي