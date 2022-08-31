إيران تعرض على سوريا إنشاء شركة مشتركة في التنقيب والاستكشاف والحفر عن النفط والغاز

إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية بحيث تشكل نواة لدول الجوار

عرضت إيران على سوريا، اليوم الأربعاء، "إنشاء شركة مشتركة في مجال التنقيب والاستكشاف والحفر والمواد البتروكيميائية بحيث تشكل نواة لدول الجوار يتم من خلالها التعامل مع الشركات العامة لأن جمعية الصداقة السورية الإيرانية لديها خبراء مختصون في هذا المجال" بحسب ما أوردته وكالة "سانا" السورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع معاون وزير النفط والثروة المعدنية السوري مع المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسن شاخصي، حيث تناول "آفاق التعاون بين الجانبين في مجالي النفط والغاز" وأكد الجانب السوري " أهمية التعاون في مجال المسح السايزمي والحفر والمواد البتروكيميائية والخدمات النفطية"