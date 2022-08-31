قطع الإنترنت يضاعف أزمة لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة

لم يتم تعديل أجور موظفي أوجيرو ومؤسسات القطاع العام الأخرى بحيث تتلاءم مع التضخم المتصاعد وانخفاض قيمة الليرة

اجتاحت عمليات قطع الإنترنت لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية يوم الثلاثاء بعد أن دخل موظفو شركة الاتصالات المملوكة للدولة في إضراب للمطالبة برفع الأجور. وتأتي تلك الأزمة، كأحدث انعكاس لواحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في العالم، والتي دفعت ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة إلى هوة الفقر.

لم يتم تعديل أجور موظفي أوجيرو ومؤسسات القطاع العام الأخرى بحيث تتلاءم مع التضخم المتصاعد وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 90 في المائة مقابل الدولار الأمريكي.

قال موظفو أوجيرو المضربون لأسوشيتد برس إنهم يريدون زيادة رواتبهم بعد زيادة الحكومة مؤخرًا رسوم الاتصالات واشتراكات الإنترنت. أشار بعضهم إلى أن بعض الرواتب تساوي الآن حوالي 125 دولارًا.

قال موظف طلب عدم الكشف عن هويته: "في البداية كنا قادرين على تحمل التضخم، لكن بعد ذلك بدأ الناس في بيع سياراتهم ومجوهراتهم وممتلكاتهم الشخصية من أجل تدبير أمورهم".

"كل ما تبقى لدينا هو بيع منازلنا، ولكن بعد ذلك سينتهي بنا المطاف في الشوارع."

وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية التي تديرها الدولة، تم قطع الإنترنت في العديد من البلدات، بما في ذلك في أحياء بيروت.

لم يرد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم على استفسار لأسوشيتد برس. وفي الوقت نفسه أكد أحد الموظفين المضربين في أوجيرو إنهم لن يعلقوا الإضراب حتى يجروا مفاوضات مع قرم للتوصل إلى تسوية.

من المتوقع أن يصل قطع الإنترنت إلى أجزاء أوسع من البلاد مع نفاد الوقود من مولدات الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، لم يقر البرلمان حتى الآن ميزانية الدولة لعام 2022، في وقت تكافح فيه البلاد لإصلاح اقتصادها الفاسد وغير المنتج.