المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار حلب ومستودعات إيرانية

المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار حلب ومستودعات قرب المطار

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، أن "قصفا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب ومستودعات قرب المطار"، مشيرا إلى "وقوع 4 انفجارات مجهولة هزت مناطق شمال وشمال غرب سوريا"

ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم "سماع دوي انفجارات في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها".

وتزايدت مؤخرا الضربات الإسرائيلية ضد أهداف تقول إنها إيرانية في سوريا.

وتصد الدفاعات الجوية السورية، الخميس المنصرم، "لهجوم إسرائيلي آخر جنوب غرب طرطوس، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية"

وكانت موسكو، قد أكدت الجمعة المنصرمة، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارة جوية إسرائيلية على مصياف، جنوب غرب حماة" ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن القوات الروسية في سوريا، قولها إن "4 طائرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ كروز و 16 قنبلة جوية خلال قصف مصياف".

و