السعودية تضبط نحو 47 مليون حبة إمفيتامين في "أكبر محاولة تهريب" للمخدرات

تعتبر المملكة السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط

وضعت السلطات السعودية يدها الأربعاء، على ما اعتبرته "أكبر محاولة تهريب في عملية واحدة" في إشارة إلى ضبط 47 مليون حبة إمفيتامين. وتعتبر المملكة السعودية، التي تكافح بضراوة تهريب المخدرات إلى داخل حدودها وهي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك انها تمكنت من ضبط أكثر من "46,9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين" بعد وصولها إلى "الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات".

وقالت السلطات إنها ألقت القبض "على المشاركين في تهريبها وعددهم 8 مقيمين، 6 من الجنسية السورية و 2 من الجنسية الباكستانية"، دون أن تكشف ما إذا كانت هذه الحبوب مخدر الكبتاغون ولا البلد مصدر الحبوب المضبوطة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تصريحات نقلتها "واس" أن "كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة".

وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاغون التي تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضر. وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة العام الماضي.

والثلاثاء، أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة مصدرها لبنان منذ العام 2015.