مصادر عائلية: المعتقل الإداري خليل عواودة يعلق إضرابه عن الطعام بعد الاتفاق على الإفراج عنه

بعد أن أنهى إضرابه عن الطعام سيبقى عواودة خاضعا للعلاج بمستشفى آساف هروفيه قرب مدينة الرملة حتى يستعيد عافيته

قالت مصادر عائلية إنه سيتم إطلاق سراح المعتقل الإداري خليل عواودة في 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وأفيد أن عواودة المرتبط بحركة الجهاد الإسلامي، أنهى إضرابه عن الطعام بعد أن توصل إلى اتفاق بالإفراج عنه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول وسيبقى خاضعا للعلاج في مستشفى آساف هروفيه قرب مدينة الرملة حتى يستعيد عافيته.

يذكر أن الجهاد الإسلامي وضع شروطًا للتهدئة من بينها: تبليغ رسالة لعائلة القيادي بسام السعدي الذي تم اعتقاله في جنين مطلع الأسبوع، لطمأنتهم على صحته، ووقف العمليات الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية، إضافة إلى أن تلتزم إسرائيل بوقف معاناة المعتقل الإداري خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 144 يومًا.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، رفضت قبل أسبوع استئنافا لإطلاق سراح عواودة المضرب عن الطعام منذ ستة أشهر تقريبا".

ودخل خليل عواودة المستشفى في أعقاب تدهور صحته، وهو بدون قيود، بعد أن أوقفت محكمة عسكرية احتجازه مؤقتا، في ما أشارت المحكمة إلى أنه سيُعتقل مرة أخرى بمجرد استقرار حالته بما يكفي ليعود إلى السجن.

ولم يُتهم العواودة بارتكاب جريمة. ومع ذلك، تقول إسرائيل إن "الرجل البالغ من العمر 40 عامًا وأب لأربعة أطفال هو عضو في منظمة إرهابية"، وهو ما تنفيه محامية عواودة، أحلام حداد، مشيرة إلى أن "لم يأكل منذ 4 مارس / آذار، باستثناء فترة 10 أيام خضع فيها لحقن الفيتامينات"وقال محامو عواودة إنه سيمدد صيامه حتى إطلاق سراحه بالكامل.

وطلبت حداد، في التماس، من المحكمة إصدار أمر يطالب الدولة بتوضيح سبب عدم إطلاق سراح عواودة.