الأردن: تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر جسر اللنبي ومطار علياء بديلا لاستخدامهم مطار رامون

الأردن يطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم للجسر بقيمة 150 مليون دينار، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات"

قال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تسخير كل إمكاناتها لتسهيل سفر الأشقاء الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين(اللنبي) ومطار الملكة علياء الدولي بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم للجسر بقيمة 150 مليون دينار، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات".

وأكد عزايزة "موقف الأردن الثابت والواضح من مطار رامون"، موضحا أن "المملكة قدمت اعتراضا رسميا على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، واسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار" بحسب ما أورده موقع "عمون" الأردني.

ومن جهته قال وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، إن "المباحثات ركزت على التسهيلات المقدمة للفلسطينيين أثناء سفرهم إلى الأردن، منوها بأن التجاوب الأردني مع الملاحظات المقدمة لهم يعكس مضي المملكة لتحسين حركة السفر عبر الجسور والمعابر"

وأكد عاصم سالم على "أن المطار الإسرائيلي الجديد لا يعني الفلسطينيين حكومة وشعبا وما يعنيهم هو عمقهم الأردني والعربي فقط".

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، لبحث "تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر المعابر المختلفة، إن الأردن حريص على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء الدولي".