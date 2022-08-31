مجلس الأمن يجدد تفويض قوة اليونيفيل في لبنان لمدة عام

طلب مجلس الأمن للمرة الأولى من اليونيفيل لدى تجديد تفويضها قبل عام أن تقدم الدعم للجيش اللبناني

جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة الأربعاء، على أن تستمر أيضاً بدعم الجيش اللبناني لوجستياً لمدة ستة أشهر وذلك نزولا عند طلب السلطات اللبنانية وسط مخاوف من "انتهاكات" لوقف إطلاق النار تم تفصيلها في نص القرار.

وتم تفويض اليونيفيل بالمرابطة عند الحدود اللبنانية منذ عام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد نزاعات عدة.

وتبنّى المجلس القرار بإجماع أعضائه الـ15. ويشدّد خصوصاً على "الخطر المتمثل في أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى صراع جديد".

وقال أنطونيو غوتيريش في تقريره المقدم إلى المجلس أنه في حين "لم تتغيّر الأسباب العميقة للنزاع بشكل جذري منذ 2006، تواجه (اليونيفيل) مشاكل جديدة في قيادة عملياتها"، ولا سيما القيود المفروضة على حريتها في التنقل.

يشير التقرير أيضًا إلى أن "جميع مؤسسات الدولة على وشك الانهيار"، على خلفية الأزمة الاقتصادية الفادحة التي يعيشها لبنان، ولذلك يوصي بدعم الجيش اللبناني "المهم لاستقرار البلاد".

وطلب مجلس الأمن للمرة الأولى من اليونيفيل لدى تجديد تفويضها قبل عام أن تقدم الدعم للجيش اللبناني.

وتم تجديد هذا البند الذي ينص على توفير مواد غير فتاكة (وقود، طعام، دواء) ودعم لوجستي لمدة ستة أشهر حتى 28 شباط/فبراير 2023. لكن القرار يشدد على أن هذا الدعم "ينبغي ألا يُعتبر سابقة أو حلاً طويل الأمد".