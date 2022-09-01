افتتاح السنة الدراسية في إسرائيل: مليونان ونصف المليون طالب يعودون اليوم الخميس إلى مقاعد الدراسة

بحسب معطيات وزارة التعليم فإن هناك ما يقرب من 21000 طالب من فئة الموهوبين إضافة إلى 129000 طالب متفوق

بعد الاتفاق الأخير بين نقابة المعلمين ووزارة المالية الإسرائيلية، الذي وقع يوما واحدا قبل افتتاح السنة الدراسية الجديدة، يعود اليوم إلى مقاعد الدراسة في إسرائيل نحو 2.5 مليون طالب وطالبة، من بينهم حوالي 177 ألفًا سيدخلون الصف الأول وينهي الصف الثاني عشر هذه السنة نحو 136 ألف طالب.

وبحسب معطيات وزارة التعليم فإن هناك ما يقرب من 21000 طالب من فئة الموهوبين إضافة إلى 129000 طالب من فئة المتفوقين. وعلى الطرف الآخر من المعادلة، هناك 290.000 طالب في التربية الخاصة، منهم حوالي 114.000 يدرسون في فصول التربية الخاصة وحوالي 176.000 تم دمجهم في المدارس العادية.

أما هيئة التدريس فمكونة من 218000 شخصا يعملون في 22050 روضة أطفال و 5440 مدرسة في إسرائيل.

أعلن ممثلو نقابة المعلمين الهستدروت في اسرائيل ووزارة المالية، صباح أمس الأربعاء، أنه تم التوصل إلى إتفاق بين الجانبين على نقاط أساسية التي من شأنها أن تسمح ببدء العام الدراسي يوم الخميس المقبل كما هو مقرر.

وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد على الاتفاق بالقول "يسعدني أن العام الدراسي بدأ كما هو مخطط له، وأهنئ وزيري المالية والتعليم، أفيغدور ليبرمان ويفعات شاشا بيتون، وكذلك الأمين العام لنقابة المعلمين يافا بن دافيد، على هذا العمل الدؤوب"، وأضاف "العمل وتحقيق اتفاق جيد من شأنه تعزيز مكانة المعلم في إسرائيل وتحسين مستوى التعليم الذي يتلقاه أطفالنا".

وشدد يائير لبيد، على أن "الاستثمار في نظام تعليمي جيد مع مدرسين شباب وذوي أجور جيدة هو استثمار في مستقبل أطفالنا ومستقبل دولة إسرائيل".