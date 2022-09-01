تقارير: مقتل فلسطينيين خلال عملية اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة للاجئين شمال الضفة الغربية بعد دخول القوات الإسرائيلية لاعتقال مطلوبين.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن شخصين قتلا فجر اليوم الخميس في اشتباكات منفصلة مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قالت إن "فلسطينيا يدعى سامر خالد من مخيم عين بيت الماء القريب، أصيب برصاصة في عنقه وتوفي متأثرا بجراحه".

وقال الجيش الإسرائيلي إن نيران أطلقها مسلحون فلسطينيون تسببت في مقتل الشخص في مخيم بلاطة.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة للاجئين شمال الضفة الغربية بعد دخول القوات الإسرائيلية لاعتقال مطلوبين.

وتشير التقارير إلى مقتل فلسطيني آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في بلدة البيرة قرب رام الله. وبحسب النشر فهو يدعى يزن عفانة، من مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس.

تصاعدت التوترات مؤخرًا في الضفة الغربية وسط تواصل عملية "كاسر الأمواج" التي شنتها القوات الإسرائيلية ردا على سلسلة من الهجمات المسلحة، خلال الربيع المنصرم، أسفرت عن مقتل 19 إسرائيليا.

وأسفر النشاط الليلي لأفراد الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين متورطين في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية مع ستة مشتبه بهم آخرين في غارات لمكافحة الأعمال العدائية.