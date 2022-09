جنرالات إسرائيليون سابقًا يناشدون بايدن عدم التوقيع على اتفاق مع إيران وتعريض أمن إسرائيل للخطر

على ضوء الحديث عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران بشأن شروط الصفقة، اتفق جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي على الدفع برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبوا منه عبرها بوصفه "صديقًا حقيقيًا للشعب اليهودي ودولة إسرائيل مدى حياته" بتشريف عهده من خلال عدم السماح للنظام الإيراني بالحصول على أسلحة نووية.

وحذر الجنرالات الإسرائيليون من حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، ومن ضخ أموال غير متوقعة للإرهاب الإيراني وتهديد للاستقرار العالمي، كما حثوا على استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلاً من ذلك.

وصدرت الرسالة عن منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" تضم ضباطًا كبارًا من جميع فروع القوات المسلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.

وقد وقع على الاتفاقية 32 جنرالا إسرائيليا سابقًا نيابة عن 5000 عنصر من الجيش الإسرائيلي.