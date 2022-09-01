جنرالات إسرائيليون سابقًا يناشدون بايدن عدم التوقيع على اتفاق مع إيران وتعريض أمن إسرائيل للخطر

حذر الجنرالات الإسرائيليون من حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، ومن ضخ أموال غير متوقعة للإرهاب الإيراني

على ضوء الحديث عن اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران بشأن شروط الصفقة، اتفق جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي على الدفع برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبوا منه عبرها بوصفه "صديقًا حقيقيًا للشعب اليهودي ودولة إسرائيل مدى حياته" بتشريف عهده من خلال عدم السماح للنظام الإيراني بالحصول على أسلحة نووية.

وحذر الجنرالات الإسرائيليون من حدوث سباق تسلح نووي إقليمي، ومن ضخ أموال غير متوقعة للإرهاب الإيراني وتهديد للاستقرار العالمي، كما حثوا على استخدام العقوبات المعوقة والاستعداد لاستخدام القوة ضد إيران بدلاً من ذلك.

وصدرت الرسالة عن منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF)، الذي يصف نفسه بأنه "حركة صهيونية أمنية" تضم ضباطًا كبارًا من جميع فروع القوات المسلحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين ومواطنين إسرائيليين.

وقد وقع على الاتفاقية 32 جنرالا إسرائيليا سابقًا نيابة عن 5000 عنصر من الجيش الإسرائيلي.

https://twitter.com/i/web/status/1565253841121153025 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت إيران قد أعلنت قبل نهاية شهر آب/أغسطس أنه لا يمكن تحديد موعد للرد على مسودة الاتفاق النووي، لكنه سيكون في أقرب وقت، مؤكدة أنه "إلى غاية الآن لم يتم الفصل في قضايا حساسة وجوهرية ومصيرية". وبموازاة ذلك أكد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل"، لكنه أشار إلى أنه "ما زال هناك ثغرات بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران".

وبادر رئيس الورزاء الإسرائيلي يائير لابيد إلى إجراء محادثة أمس الأربعاء، لمناقشة المفاوضات بين القوى العالمية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وناقشا آخر المستجدات وأنشطة إيران في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. ويعرف عن لابيد والمؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل موقفها الرافض بشكل قاطع لاتفاق مع إيران يمكنها من المضي بتطوير برنامجها النووي وضرب استقرار المنطقة.