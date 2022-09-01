تحليل: لماذا ما تزال حملة الانتخابات الإسرائيلية هادئة إلى هذا الحد - في الوقت الحالي?

التجربة علمت الأحزاب أنه لا جدوى من إنفاق مبالغ كبيرة من المال بالصيف عندما يخرج قطاع كبير من السكان إلى عطلة

بعد شهرين بالضبط من اليوم، سيتم فتح الآلاف من مراكز الاقتراع في جميع أنحاء إسرائيل في الساعة 07.00 صباحًا وسيقف ملايين المواطنين في طوابير طويلة للتصويت وتحديد تركيبة الكنيست الـ25 ، حيث تجري إسرائيل انتخاباتها الخامسة في أقل من ثلاث سنوات.

تم في 30 حزيران/يونيو تحديد موعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، والحملة تسير على قدم وساق، على الرغم من أنك لن تعرف ذلك من خلال كل الأنشطة الانتخابية، أو عدم وجودها.

لا خطابات ولا مفاجآت ولا إشارات ولا مظاهرات. لا توجد حملات في الواقع، باستثناء عدد قليل من مقاطع الفيديو على انتسغرام وفيسبوك.

لكن لا تخطئوا فرئيس الوزراء يائير لابيد، ووزير الأمن بيني غانتس، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وقادة حزبيون آخرون قاموا بالفعل بتشغيل محركاتهم.

وتعهد أحد السياسيين الكبار الذين تحدثوا إلى i24NEWS بأن الأطراف المتنافسة ستطلق مرحلة أخرى أكثر أهمية من الحملات في الأيام المقبلة.

هناك عدة أسباب لعدم القيام بذلك حتى الآن.

السبب الرئيسي بالطبع هو المال.

فالحملات تحتاجها، تحتاج الكثير منها. وعندما تجد الأحزاب السياسية الإسرائيلية نفسها تخوض الانتخابات في المتوسط مرتين في العام تقريبًا، فلا عجب أنها لا تملك ما يكفي من المال لإدارة حملات طويلة الأمد تكون كثافتها عالية بما يكفي لترك أثر على الجمهور.

وهذا يجبر الأحزاب على إدارة حملاتها على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى، منخفضة المستوى للغاية، بدأت فور حل الكنيست وقرار الذهاب إلى الانتخابات.

وستبدأ المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة وتستمر أقل من شهر بقليل، حتى روش هاشناه (رأس السنة اليهودية)، الذي يصادف نهاية أيلول/ سبتمبر.

لقد تعلمت معظم الأحزاب، أحيانًا بالطريقة الصعبة، أنه لا جدوى من إنفاق مبالغ كبيرة من المال في الصيف، عندما يخرج قطاع كبير من السكان إلى عطلة، غالبًا إلى الخارج، وبالتالي فإنهم أبعد ما يكونون عن السياسة، حينها. (ينطبق هذا أيضًا على موسم الأعياد الدينية اليهودية، من نهاية أيلول/ سبتمبر حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر).

لذلك سيتعين على عشاق السياسة الانتخابية والدعاية الانتخابية الانتظار بصبر حتى بدء المرحلة الثالثة والأخيرة، من المنتصف الثاني لتشرين الأول/ أكتوبر، حتى يوم الاقتراع. حتى ذلك الحين، سيتعين عليهم الاكتفاء بمقاطع الفيديو الخافتة والمنخفضة العيار على الشبكات الاجتماعية.