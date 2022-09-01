تقرير: سلاح الجو الأمريكي يبني شبكة مسيرات بحرية بالتعاون مع إسرائيل والسعودية

بحلول الصيف، تتوقع البحرية الأمريكية أن يكون لديها مائة طائرة مسيرة جاهزة للاستخدام ستعمل من قناة السويس

أطلقت البحرية الأمريكية بالتنسيق مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط مشروع العمل على بناء شبكة من الطائرات بدون طيار، في محاولة لتقييد مجال الجيش الإيراني في المنطق،وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الخميس).

وتفيد هيئة البث الرسمية أن الضباط الأمريكيين رفضوا الكشف عن عدد الطائرات المسيرة سواء الجوية أو البحرية التي تنشرها الولايات المتحدة وحلفاؤها، كما رفضوا تقديم تفاصيل عن استخدامها. غير أنهم أكدوا أن السفن والطائرات بدون طيار توفر لهم رؤية أفضل فوق مياه المنطقة.

ويضيف الموقع أنه بحلول الصيف المقبل، تتوقع البحرية الأمريكية أن يكون لديها مائة طائرة صغيرة بدون طيار جاهزة للاستخدام والتي ستعمل من قناة السويس في مصر، قبالة سواحل إيران، لتزويد مركز القيادة في البحرين بالمعلومات.

ويعتبر مشروع المسيرات المشترك جزءا من علاقة تعاونية متطورة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج في أعقاب اتفاقات إبراهيم ما يعكس جهدًا آخر بقيادة الولايات المتحدة لتوحيد إسرائيل وجيرانها الخليجيين من أجل إنشاء شبكة دفاع جوي إقليمية.

يذكر أن البحرين وقعت اتفاقية أمنية مع إسرائيل هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين عام 2020 ووقع الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ونظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، في العاصمة البحرينية المنامة.