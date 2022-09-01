إسرائيل: المحكمة العليا ترفض استئناف قاتل عائلة الدوابشة الفلسطينية

"أي نوع من الثأر الإجرامي هذا؟ عائلة كاملة غافية في أسرتها، وجدت نفسها في منتصف الليل عالقة في مصيدة الموت"

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، الخميس استئناف عميرام بن أوليئيل الذي أدين بقتل ثلاثة من أبناء عائلة الدوابشة في قرية دوما الفلسطينية عام 2015.

وجاء على لسان القضاة أنه "بحسب مقدم الاستئناف فقد خرج ليثأر لدماء ملآخي روزنفيلد. كان انتقامه المقزز "إراقة دماء". دم عائلة الدوابشة الأبرياء- الوالدين سعد وريهام وطفلهما البالغ سنة ونصف، الذي حرق حتى الموت في سريره. أي نوع من الثأر الإجرامي هذا؟ عائلة كاملة غافية في أسرتها، وجدت نفسها في منتصف الليل عالقة في مصيدة الموت التي نصبها لهم المستأنف على القرار الذي خرج إلى رحلة انتقام لقتل العرب لكونهم عربا. لا يمكن للعقل قبول واحتمال ذلك".

وأشار القضاة إلى أن "الناجي الوحيد هو أحمد الذي بقي يتيما ويحمل على جسده وفي نفسه ندب الاعتداء".

واللافت أن المحامي الذي تجند للدفاع عن بن أوليئيل هو عضو الكنيست ايتمار بن غفير وقد قال مدافعا عن موكله "لا خلاف على ان اعتراف أوليئيل جاء في أعقاب تعرضه للتعذيب وذلك مس صارخ بالعدل" مشيرا إلى أن "قوانين إسرائيل تقضي بشطب الاعترافات بهذه الحالة لكن القضاة اختاروا أن يتجاهلوا ذلك أو أنهم لم يعطوا المسألة حقها. وبدل إطلاق صراحه فإنهم يرسلونه إلى السجن لتنفيذ ثلاثة مؤبدات. إنه يوم أسود للديمقراطية".