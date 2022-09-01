تقرير: روسيا علمت مسبقا بالهجوم المنسوب لإسرائيل في مطار حلب

المرصد السوري لحقوق الإنسان يزعم أن القوات الروسية المتمركزة في المطار علمت بالهجوم واستعدت لذلك

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام سورية وإيرانية، اليوم (الخميس)، عن هبوط طائرة نقل إيرانية قبل الهجوم المنسوب لإسرائيل على مطار حلب. وبحسبهم، تسبب الهجوم في إلحاق أضرار كبيرة بجهود نقل الأسلحة من طهران.

وقال مسؤول كبير بالجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية إن "الهجوم تسبب في أضرار جسيمة بالمطار". وبحسب الأنباء، تم إغلاق المطار أمام حركة الطائرات.

كما أفادت مصادر محلية للجزيرة أن القصف استهدف المطار ومستودعات الذخيرة القريبة مما تسبب في اندلاع حرائق. وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الهجوم استهدف طائرة نقل إيرانية هبطت في حلب قبل دقائق من الهجوم. وبحسب التقرير، قتل سبعة أشخاص على الأقل وتحطمت الطائرة.

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية عراقية بأن إسرائيل تحركت لمنع الطائرة من الهبوط في حلب، وبعد تغيير مسارها إلى دمشق عادت الطائرات وهاجمت مطار العاصمة السورية.

وقال مسؤول عسكري سوري لوكالة الانباء المحلية ان اسرائيل "شنت هجومًا جويًا بعدة صواريخ من اتجاه طبريا باتجاه عدة نقاط جنوب شرق دمشق".