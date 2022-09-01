رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي برئيس الموساد ويناقشا الاتفاق النووي الإيراني قبل زيارته لواشنطن

يعقد الاجتماع قبل اجتماع رئيس الموساد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الأمريكيين

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الخميس، جلسة عمل مع رئيس الموساد دافيد بارنيع تمهيدا لسفره إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ولقاءاته المرتقبة مع كبار المسؤولين في واشنطن. وتناولت الجلسة الاتفاق النووي مع إيران واستعداد رئيس الموساد لمواصلة الجهود الإسرائيلية في هذا الصدد.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ان "الاجتماع ركز على الاتفاق النووي مع ايران واستعداد رئيس الموساد للجهود الاسرائيلية المستمرة بشأن هذه القضية".

وكان يائير لابيد قد تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، بشأن المفاوضات الجارية بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي.

للتذكير، في بداية الأسبوع، عقد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، يائير لابيد، إحاطة للصحفيين السياسيين بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وقدم لابيد موقفا معاكسا لموقف رئيس الموساد وقال إن "الاتفاق مع إيران ليس منتهيا وإسرائيل تمكنت من التأثير على مواقف الولايات المتحدة".

وقال لابيد: "تلقى الجيش الإسرائيلي والموساد تعليمات منا بالاستعداد لأي سيناريو، وسنكون مستعدين للعمل من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل. الاميركيون يفهمون هذا، والعالم يفهم ذلك، وعلى المجتمع الاسرائيلي ان يعرف ذلك ايضا".

وأوضح "أن هذه اتفاقية سيئة من وجهة نظر دولة إسرائيل وأن إسرائيل غير ملزمة بها. في الوقت نفسه، قال إنه لا يريد أن يذهب بكل قوته ضد الأمريكيين".