الرئيس الإسرائيلي يزور ألمانيا الأربعاء الوشيك ويلقي خطابا بالعبرية أمام الجلسة العامة للبوندستاغ

سيعقد الرئيس الإسرائيلي لقاء سياسيا موسع مع الوفد الإسرائيلي وعشاء رسمي على مستوى النخبة السياسية الألمانية.

سيقوم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بزيارة دولة إلى ألمانيا، الأربعاء الوشيك، وسيشارك - بعد توقيع اتفاقية التعويضات مع عائلات ضحايا ميونيخ - في حفل تأبين بمناسبة الذكرى الخمسين لمذبحة الرياضيين الإسرائيليين. ويلقي خطابا بالعبرية أمام الجلسة العامة للبوندستاغ.

وبحسب ما جاء في موقع "واينت" العبري، سيستقبل هيرتسوغ في حفل رسمي في القصر الرئاسي في برلين، من طرف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وزوجته، كما سيعقد لقاء سياسيا موسع مع الوفد الإسرائيلي وعشاء رسمي على مستوى النخبة السياسية الألمانية.

وسيلتقي هرتسوغ، الذي يرافقه السفير الجديد لدى ألمانيا رون بروشوار، مع المستشار الألماني أولاف شولز، وعمدة برلين فرانزيسكا غيفي.

وفي السياق سيسافر هيرسوغ مع شتاينماير إلى حفل ذكرى المذبحة في أولمبياد ميونيخ، حيث سيلتقي أيضًا مع العائلات الثكلى وممثلي اللجنة الأولمبية ورؤساء ألمانيا وولاية بافاريا ومدينة ميونيخ. وسوف يلقي خطابا.

كما سوف سيتحدث هرتسوغ بالعبرية أمام الجلسة العامة للبوندستاغ، مجلس النواب الفيدرالي الألماني، وسيعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب، باربل باس. وسيقوم الرئيس وزوجته بوضع إكليل من الزهور بجانب رئيس ألمانيا وزوجته في أرندت تخليداً لذكرى اليهود في قلب برلين.

سيوقع الرئيس على الزيارة مع شتاينماير في الموقع التذكاري لمعسكر الاعتقال بيرغن بيلسن - الذي كان والده حاييم هرتسوغ أحد محرريه أثناء خدمته في الجيش البريطاني - وسيتحدث الاثنان معًا ويلتقيان بالناجين من المحرقة. وشباب ألمان ويهود من المنطقة.