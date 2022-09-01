إسرائيل تتوصل بأربع طائرات بوينغ للتزود بالوقود من الطراز الأكثر تقدما في العالم

سيتم تسليم الطائرة إلى سلاح الجو الإسرائيلي اعتبارًا من 2025-2026 وتهدف إلى استبدال طائرة التزود بالوقود

ستصل إلى إسرائيل أربع طائرات للتزود بالوقود من الطراز الأكثر تقدمًا في العالم، وفقًا لعقد تم توقيعه سابقا بين سلاح الجو الإسرائيلي وشركة بوينغ. وستكون إسرائيل ثالث دولة يتم تجهيزها بهذه الطائرات بعد القواة الجوية الأمريكية واليابانية، قد تساعد هذه الطائرات في حال قررت اسرائيل بتنفيذ هجوم في إيران.

سيتم تسليم الطائرة إلى سلاح الجو الإسرائيلي اعتبارًا من 2025-2026 وتهدف إلى استبدال طائرة التزود بالوقود من طراز بوينج 707 ("رام") التي كانت مستخدمة لسنوات عديدة. وكجزء من العقد الموقع، ستقدم بوينج أيضًا خدمات دعم إعادة التزود بالوقود، والصيانة والإصلاحات، والخدمات اللوجستية وغيرها من المساعدات لتكييف الطائرات مع احتياجات إسرائيل.

وكجزء من العقد ، ستوفر شركة Boeing أيضًا خدمات دعم إعادة التزود بالوقود ، والصيانة والإصلاحات ، والخدمات اللوجستية ، وغيرها من المساعدات لتكييف الطائرات مع احتياجات إسرائيل "بطريقة تضمن الاستعداد الكامل لتنفيذ مهامها لصالح سلاح الجو الإسرائيلي ، وفقا للبيان.

وبحسب ما نشر موقع "واللا" الاسرائيلي، العقد الذي وُقع، تبلغ قيمته 927 مليون دولار وهو مخصص لإنتاج أربع طائرات للتزود بالوقود من طراز KC-46A، وسيتم تمويله من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل. و

ومن جهته قال نائب رئيس Boeing ومدير Boeing KC جيمس بورغيس "تفخر شركة بوينغ بأن تكون شريكًا طويل الأمد في بناء قوة دولة إسرائيل وتعزيز القدرات العسكرية للجيش الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي)". 46 برنامج طائرات التزود بالوقود.