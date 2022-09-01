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وزير الخارجية السوري:"إسرائيل تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير"

i24NEWS - Reuters

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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران ، إيران ، في 6 ديسمبر 2021.
Atta Kenare/AFPوزير الخارجية السوري فيصل المقداد يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران ، إيران ، في 6 ديسمبر 2021.

فيصل المقداد“سورية لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلًا أم آجلا"

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في تغريدة على تويتر، أن إسرائيل “تلعب بالنار وتعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير" مشيرا إلى أن “سورية لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلًا أم آجلا".

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ولفت المقداد إلى أن “سورية صمدت وستصمد، ولن تتراجع عن مواقفها وعلى إسرائيل ألا تراهن أو تخطئ في الحسابات، وتتوهم أن سورية ستغير من مواقفها”.وتابع المقداد “على الولايات المتحدة والدول الغربية أن يتحملوا المسؤولية عن تشجيع إسرائيل على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وكانت الدفاعات الجوي في الجيش السوري قد تصدّت ليلة أمس الأربعاء لغارة إسرائيلية بالصواريخ استهدف نقاطًا بريف دمشق وأسقطت عددًا من الصواريخ، كما استهدفت الغارة مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدّت إلى وقوع أضرار مادية.

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