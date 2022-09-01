شرطة حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين تابعين لحركة الجهاد بالقرب من جنين

اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، عمر الجعبري بعد محاصرة منزل عائلته في بلدة اليامون غرب جنين.

اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، الأخوين عمر الجعبر المتورط في عمليات ضد البنية التحتية العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وشقيقه علي الجعبري المشتبه بتورطه معه في العملية. وهذا بعد محاصرة منزل عائلتهما في بلدة اليامون غرب جنين. بحسب ما اعلنت شبكة معًا الأخبارية والمصادر الإسرائيلية.

واقتحمت قوات الجيش الاسرائلي بلدة اليامون قضاء جنين، وسط اطلاق نار مكثف، وحاصرت منزل المطارد عمر الجعبري، واعتقلت الشقيقين عمر وعلي الجعبري، وأطلق النار على شقيقه معتصم..

وفي تسجيل صوتي للشاب الجعبري، قال: "إن الجيش الاسرائيلي ووحدات خاصة حاصرت منزله، وتم اطلاق نار على المنزل".