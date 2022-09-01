بعد اتحاد احزاب اليمين: تحالف نتنياهو ينخفض الى 59 مقعدا

حدث التراجع بعد الاتحاد بين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير

أظهر استطلاع القناة 13 الذي أجراه البروفيسور كميل فوكس الليلة (الخميس) في النشرة الأخبارية أن مجموعة الأحزاب التي تدعم بنيامين نتنياهو تحصل على 59 مقعدًا فقط، أي أقل بمقعدين من الاستطلاع الذي نُشر قبل أسبوع. حدث التراجع بعد الاتحاد بين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير.

في استطلاع الليلة، فاز الاثنان في الحزب المشترك بـ 12 مقعدا مقارنة بـ 16 مقعدا حصلوا عليه عندما خاض كل منهما على حدة. بقيت شاس ويهودية التوراة على حالها مع 8 و 7 مقاعد على التوالي.

في المقابل، زاد يش عتيد ويائير لابيد مقاعدهما إلى 24 مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي. كما ارتفع حزب "معسكر الدولة" إلى 13 مقعدًا. وبقيت بقية الأحزاب في الكتلة التي تشكل الائتلاف الحالي على حالها: يسرائيل بيتنا -ستة مقاعد، حزب العمل- خمسة مقاعد، ميرتس والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد، القائمة المشتركة انخفضت الى خمسة مقاعد. وهذه المرة ايضا لم تتجاوز "الروح الصهيونية" برئاسة وزيرة الداخلية شاكيد وهاندل نسبة الحسم.