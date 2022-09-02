التقى المديران بهدف تعميق الحوار الأمني ​​بين وزارتي الأمن في البلدين

التقى المدير العام لوزارة الأمن اللواء أمير إيشيل صباح اليوم بالمدير العام لوزارة الدفاع الألمانية بنديكت تسيمر ، في إطار تعميق الحوار الأمني ​​بين وزارتي الأمن في البلدين.

كما حضر الاجتماع المسؤول عن البحث والتطوير لوسائل الحرب والبنية التحتية التكنولوجية الدفاعية في نظام الدفاع، داني غولد، وتناولت الجلسة أوجه التعاون المستقبلية في مجالات البحث وتنمية القدرات.

وعُقد الاجتماع التاريخي عقب الاتفاق بين قادة الدولتين في اجتماعهم في القدس في 2 آذار / مارس 2022، على إيجاد إطار لحوار استراتيجي بين ألمانيا وإسرائيل يرفع مستوى التعاون بينهما إلى آفاق جديدة.

في الاجتماع، أكد الجانبان مجددًا على الطبيعة الفريدة والطبيعة الخاصة لعلاقتهما، والتزامهما بمواصلة تعزيزها.

يذكر ان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيقوم بزيارة دولة إلى ألمانيا، الأربعاء الوشيك، وسيشارك بعد توقيع اتفاقية التعويضات مع عائلات ضحايا ميونيخ - في حفل تأبين بمناسبة الذكرى الخمسين لمذبحة الرياضيين الإسرائيليين. ويلقي خطابا بالعبرية أمام الجلسة العامة للبوندستاغ.