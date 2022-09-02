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تقرير: روسيا تطالب إيران بإخلاء عدة قواعد في سوريا بعد الهجمات العديدة المنسوبة إلى إسرائيل

i24news

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سوريون يسيرون في مخيم للاجئين يديره الهلال الأحمر التركي في منطقة سرمدا شمال مدينة إدلب ، سوريا ، الجمعة 26 نوفمبر 2021. .
AP Photo/Francisco Secoسوريون يسيرون في مخيم للاجئين يديره الهلال الأحمر التركي في منطقة سرمدا شمال مدينة إدلب ، سوريا ، الجمعة 26 نوفمبر 2021. .

أُثير المطلب الروسي أمس خلال اجتماع حضره ثلاثة ضباط روس ونظرائهم الإيرانيين

طالبت روسيا الميليشيات الموالية لإيران بالانسحاب من عدد من القواعد العسكرية غربي محافظة حماة ومواقع وسط وغرب سوريا، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

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وبحسب التقرير الذي يستند إلى كل مصدر مقرب من النظام السوري، أُثير المطلب الروسي أمس خلال اجتماع حضره ثلاثة ضباط روس ونظرائهم الإيرانيين وجاء من الرغبة في تفادي استمرار الهجمات الإسرائيلية في هذه المناطق. التي "زادت في الأيام الأخيرة".

وأفاد التلفزيون السوري يوم الأربعاء الماضي عن هجوم إسرائيلي على البلاد، فور تأكيد الجيش النبأ، وذكر أنه "في الساعة 20:00 مساء هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مطار حلب".

بعد حوالي ساعة، أعلنت سوريا مرة أخرى عن هجوم منسوب إلى إسرائيل في البلاد، هذه المرة في دمشق. وبحسب وسائل إعلام سورية، فقد تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي ضد هجوم إسرائيلي في أجواء دمشق وتمكنت من اعتراض بعض الصواريخ التي تم إطلاقها على منطقة مطار دمشق.

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