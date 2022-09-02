الضفة الغربية: هجوم طعن في بلدة كريات أربع وتحييد مهاجم

قع هجوم طعن في بلدة كريات أربع بالضفة الغربية، بعد ظهر اليوم الجمعة. وتم تحييد المنفذ بالرصاص

وقع هجوم طعن في بلدة كريات أربع بالضفة الغربية، بعد ظهر اليوم الجمعة. وتم تحييد المنفذ بالرصاص. وبحسب ما ورد كانت الضحية في حالة خطيرة.

وأفاد أحد عمال الإنقاذ في مكان الحادث، أن "شابًا في العشرينات من عمره تعرض للطعن"وقال "جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي في الجيش الإسرائيلي، عالجت الجزء العلوي من الجرح، و قدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى. وتم تحييد المهاجم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. الأمن هناك"