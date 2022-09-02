العراق: قتيل وأربعة جرحى في قواة للجيش إثر انفجار حزام ناسف لانتحاري من "داعش"

تمت العملية خلال عمليات مداهمة وتفتيش عند أحد الانفاق في قضاء راوة بمحافظة الأنبار

قال المصدر الأمني، اليوم الجمعة، إن جنديا قتل وأصيب 4 آخرون حينما فجر انتحاري نفسه تابع لـ "داعش" بقوة أمنية من الجيش خلال عمليات مداهمة وتفتيش عند أحد الانفاق في قضاء راوة بمحافظة الأنبار. وأضاف المصدر أن "الجنود المصابين في حالة شديدة الخطورة"، دون ذكر المزيد من المعلومات.

وغالباً ما يعتمد تنظيم "داعش" الأراضي المفتوحة ذات التضاريس المعقدة كمخابئ ومقار سرية للتخطيط وشن الهجمات، يقابلها عمليات عسكرية متواصلة من قبل القوات العراقية لملاحقة الخلايا الإرهابية .

وتعقد المشهد السياسي في العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الخلاقات بين الفرقاء وصلت لحد الاقتتال في العاصمة العراقية، وسط تحذيرات من استفادة تنظيم داعش من احتدام الصراع السياسي.