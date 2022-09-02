أسطول إيراني يحتجز سفينتين عسكريتين أميركيتين بدون ربان لفترة وجيزة في البحر الأحمر

إيران:"سفينة مشتبهًا بها على متنها 12 عنصرًا مسلّحًا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب"

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، أن أسطول تابع للبحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، احتجز سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة، "وبعد تحذيره مدمّرة أميركية مرتين، احتجز السفينتين المشغّلتين عن بُعد لمنع احتمال حصول حوادث".

وأعلنت البحرية الإيرانية في بيان، الجمعة، أن "الأسطول نفسه أحبط الخميس هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقلّ من شهر" وتابع البيان الذي نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن "سفينة مشتبهًا بها على متنها 12 عنصرًا مسلّحًا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب". وأضاف البيان أن السفينة اضطرت إلى "مغادرة المنطقة" بعد أن "فتح النار" الأسطول بقيادة المدمّرة "جماران".

وقال التلفزيون الإيراني إن "المدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية التقت الخميس بعدة سفن أبحاث بدون ربان تابعة للجيش الأميركي على الطريق البحري الدولي فيما كانت (المدمرة جماران) تقوم بمهمة لمكافحة الإرهاب في البحر الأحمر"، في إشارة إلى العمليات التي تُجرى ضد قراصنة في هذه المنطقة وفي خليج عدن.

وأكد التلفزيون أن "ما إن تمّ تأمين مرور (حركة) الملاحة البحرية، أفرج الأسطول عن السفينتين"، ناشرًا مقطع فيديو يُظهر جنودًا إيرانيين يعيدون السفينتين الأميركيتين إلى البحر.

وكان البنتاغون قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، في حادثة مماثل، أن سفينة إيرانية احتجزت سفينة عسكرية أميركية بدون ربان في الخليج لكنها عادت وأفرجت عنها بعد إرسال سفينة دورية ومروحية للبحرية الأميركية إلى المنطقة.