الوسيط الامريكي لملف ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية يصل الى المنطقة الأسبوع المقبل

أضافت الصحيفة، أن "الوسيط الأمريكي سيؤكد تصميم الولايات المتحدة على التوصل الى اتفاقية ترضي الجانبين"

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية اليوم السبت، نقلا عن صحيفة نداء الوطن البيروتية، أن الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عاموس هوخشتيين، قد يصل نهاية الأسبوع المقبل إلى المنطقة، مشيرة إلى أنه "لن يحمل معه قبولا نهائيا ولا رفضا مبدئيا للطرح اللبناني من الجانب الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة، أن "الوسيط الأمريكي سيؤكد تصميم الولايات المتحدة على التوصل الى اتفاقية ترضي الجانبين الإسرائيلي واللبناني، ورفضها الخضوع لاي ضغط زمني تحت طائلة التهديد والتصعيد".

وكان عاموس هوخشتيين، قد أعرب عن "تفاؤله حيال فرصة إنجاز اتفاق بين الطرفين على ترسيم الحدود وذلك بعد الجولات التي قام بها مؤخرا"

وكانت القناة الاسرائيلية "12" ، قد افادت الأحد المنصرم، أن "إسرائيل ولبنان يقتربان على مايبدو من ابرام اتفاق حول الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة"

من جهته، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، معقبا على مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إن "من انتظر عشر سنوات ينتظر بعض الأيام" وأضاف "آخر واحد كان عم بهدد غانتس وكل هذه التهديدات لاقيمة لها لدينا وخطابنا واضح وننتظر الأيام المقبلة لنبني على الشيئ مقتضاه".