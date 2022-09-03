سفينة حربية تركية ترسو في إسرائيل لأول مرة بعد 12 سنة

وقال المتحدث باسم الميناء في بيان له "يسعدنا أن نرحب بمدمرة البحرية التركية في ميناء حيفا"

وصلت مدمرة تابعة للبحرية التركية، اليوم السبت، إلى ميناء حيفا بإسرائيل، كجزء من مناورات ينفذها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 12 سنة.

وقال المتحدث باسم الميناء في بيان له "يسعدنا أن نرحب بمدمرة البحرية التركية TCG Kemalreis (F-247) في ميناء حيفا"، حيث ستبقى السفينة في الميناء لعدة أيام ، ستتم خلالها التزود بالوقود.

ويأتي رسو السفينة التركية وسط دفء العلاقات بين إسرائيل وتركيا في الأشهر الأخيرة، بعد قطيعة استمرت سنوات.

وكان ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد ، قد أعلن الشهر الماضي أن تركيا وإسرائيل تستأنفان العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل وتستعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيسي الحكومة يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى تركيا قريبًا.