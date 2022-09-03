للمرة الأولى: الجيش الإسرائيلي يسمح لقناة إيرانية معارضة بالتصوير في قاعدة القبة الحديدية في الجنوب

سمح الجيش الإسرائيلي لأول مرة لقناة المعارضة الإيرانية "إيران انترناشيونال" بدخول قاعدة القبة الحديدية

سمح الجيش الإسرائيلي لأول مرة لقناة المعارضة الإيرانية "إيران انترناشيونال" بدخول قاعدة القبة الحديدية في الجنوب والتحدث مع قادة وجنود الوحدات العاملة في القاعدة.

وقال قائد البطارية أساف للمراسل الإيراني ان " القبة الحديدية ليست سوى جزء من نظام الدفاع الإسرائيلي، الذي يضم أربعة أنظمة مختلفة قادرة على حماية أجواء إسرائيل من الصواريخ قصيرة وطويلة المدى من حزب الله وإيران".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، إن طهران جهزت 51 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد بأنظمة دفاع مدني، لإحباط أي احتمال لهجوم من قبل دولة أجنبية. ولم يذكر ذلك المسؤول الكبير، الجنرال مهدي فرحي، أسماء الدول التي يمكن أن تهدد ايران.

نُشرت كلمات فرحي على خلفية المحادثات بين إيران والقوى المحيطة بالاتفاق النووي وقلق إسرائيل من عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية وحادثين بحريين بين إيران والولايات المتحدة.