لم يُسمح للبحارة الذين كانوا على متن السفينة التركية التي وصلت حيفا بدخول إسرائيل

سبب منع دخول البحارة الذين يستضيفهم الجيش الإسرائيلي هو أنهم ليس لديهم جوازات سفر أو وثائق عبور

لم يُسمح لـ 150 بحارًا وصلوا اليوم (السبت) على متن السفينة الحربية التركية بدخول إسرائيل، لأنهم ليس لديهم جوازات سفر أو وثائق سفر. بحسب ما نشر موقع "واللا" الاسرائيلي.

وقام الجيش الإسرائيلي، الذي يستضيف سفن الناتو هذه، والتي يتم تنسيقها مسبقًا، بالاتصال بسلطة الهجرة والسكان. في غضون ذلك، سُمح للبحارة بالنزول إلى رصيف الميناء وعبّارة "الديوتي فري" في الميناء.

مصدر مطلع على مجريات الأحداث يقول إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية يهتمان في هذا الموضوع، وتم شرح الإجراءات لهما.

وبحسب المصدر، فقد تم الاتفاق على أنه في حالة عدم وجود جوازات سفر، سيسمح لأربعة ضباط كبار على متن السفينة بالذهاب إلى الشاطئ لغرض ترتيب الوثائق، لكنهم حتى الآن لم يبلغوا مراقبي الحدود في الميناء. وأظهر التحقيق الذي أجروه أنه "ليس لديهم مصلحة في الذهاب إلى الشاطئ في الوقت الحالي". كما يبدو من المصادر أن البحارة الأمريكيين معفيون من شرط إبراز جواز سفر، ويمكنهم الدخول باستخدام وثائق هوية أخرى.