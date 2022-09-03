الجيش الإسرائيلي والشاباك سيعمقان العمليات في الضفة الغربية استعدادا للتصعيد قبل الأعياد اليهودية

يقدر الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد الصيف وقبل الأعياد بقليل ان يكون هناك تدهور أمني وبداية تصعيد جديد

بعد خمس هجمات في أسبوع واحد كان آخرها هجوم طعن في الخليل أمس (الجمعة)، عندما أصيب مقاتل إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عامًا بجروح متوسطة في بيت عنون بالقرب من مستوطنة كريات أربع يقدر الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد الصيف وقبل الأعياد بقليل ان يكون هناك تدهور أمني وبداية تصعيد جديد.

علاوة على ذلك، يقول ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إنهم ينوون استئناف العمليات في المناطق، وبحسبهم، "يجب وقف الهجمات في نابلس هذا اذ كنا لا نريد مواجهة هجوم في تل أبيب أو بني براك أو إلعاد فنحن بحاجة إلى دخول نابلس وجنين، لذلك من المتوقع أن نشهد على المدى القريب تعميق نشاط الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية".

كما وصل مستشار كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية. وأعرب المسؤول الأمريكي في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين عن مخاوفه من حدوث تدهور أمني في الأشهر المقبلة في الضفة الغربية.