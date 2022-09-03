إيران تعتقل 12 من أبناء الديانة البهائية: "تدربوا في إسرائيل وأنشأوا شبكة تجسس"

إيران تعلن تفكيك خلية تجسس مرتبطة بالموساد الإسرائيلي

أعلن جهاز الاستخبارات والأمن الإيراني، مساء يوم السبت، ضبط وتفكيك خلية ”تجسس“ في شمال إيران، بتهمة الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي ”الموساد“. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب جهاز الاستخبارات، في بيان نشرته وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ”تم ضبط 12 عنصراً من الطائفة البهائية واعتقالهم في مدن مختلفة من المحافظة“.

وأوضح البيان أنه ”تم تدريب عنصرين من قادة هذا التنظيم التجسسي في منظمة بيت العدل الإسرائيلية، وشكلوا خلية تجسس مع عناصر تنظيمهم في جميع أنحاء محافظة مازندران“.

وفي مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، قالت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية إن قواتها اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية، من بينهم أعضاء رئيسيون من الك البهائية في إيران، التي تعتبرها طهران جماعة شيعية منحرفة.

وانتشرت في الأشهر الأخيرة عدة تقارير عن مواجهات أمنية وقضائية مع أتباع بهائيين في إيران، ويتعرض أتباع الطائفة البهائية في إيران إلى ضغوط واعتقالات من قبل السلطات الأمنية الإيرانية بذرائع مختلفة، منها ”الانحراف العقائدي“ و ”التجسس لصالح إسرائيل“.