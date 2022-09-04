أصداء إقامة مراسيم تأبينية لضحايا عملية ميونيخ: 30 بالمائة من الشبيبة في إسرائيل لم يسمعوا بالعملية

34 بالمائة من الألمان موقفهم سلبي من إسرائيل مقابل 19 بالمائة فقط من الإسرائيليين يحملون آراء سلبية عن ألمانيا

أظهر استطلاع إسرائيلي أجرته الدائرة المعنية بمحاربة معاداة السامية والحصانة المجتمعية في الهستدروت الصهيونية العالمية ما وصف بنتائج مقلقة، حيث اتضح أن من بين 405 من الشبيبة اليهود اليافعين (12-18) فإن 30% لم يسمعوا قط عن مذبحة الرياضيين. وحسن سئلوا حول أسماء الرياضيين الأحد عشر الذين قتلوا أشار معظمهم إلى أنهم لم يسمعوا بهم قبلاً، على ما جاء في واينت.

ووقوفا عند أصداء العملية في الطرف الآخر، أظهر استطلاع شامل أجراه الصندوق الألماني برتلسمان أن 36 بالمائة من الألمان يعتقدون أن ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين اليوم لا يختلف بالمبدأ عن ما قام به النازيون تجاه اليهود خلال الكارثة. وأفيد أن الاستطلاع أجري العام المنصرم وشمل 1270 ألمانيا و1370 إسرائيليا. وقال 40 بالمائة من الألمان إنهم لا يتفقون مع الادعاء بأن ما تفعله إسرائيل اليوم مع الفلسطينيين لا يختلف عما فعله الألمان باليهود.

وكشف البحث عن وجود علاقة بين الأداء العلمي المنخفض لدى الأشخاص والآراء المسبقة المعادية لإسرائيل ولليهود. ولفت البحث أيضاً إلى أن 34 بالمائة من الألمان موقفهم سلبي من إسرائيل مقابل 19 بالمائة فقط من الإسرائيليين يحملون آراء سلبية عن ألمانيا.

يتوجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى ألمانيا غدًا الإثنين تلبية لدعوة نظيره الألماني فرانك فولتر شتنماير للمشاركة في المراسيم التأبينية التي ستقام تخليدًا لذكرى الرياضيين الأحد عشر الذين تعرضوا لعملية اعتداء فلسطينية على أرض الملعب الأولمبي لم يخرجوا منها أحياء. وتقام هذه المراسيم في الذكرى الخمسين على تلك الفاجعة.

وسيتم استقبال الرئيس خلال استعراض لحرس الشرف في القصر الرئاسي في برلين. ومن المقرر ان يجتمع هرتسوع على جدول تلك الزيارة بكبار الساسة والمسؤولين في ألمانيا في مأدبة عشاء الإثنين استعدادا للسفر في اليوم التالي إلى ميونيخ للمشاركة في حفل تأبين الرياضيين.

يذكر ان الحكومة الألمانية سارعت مؤخراً إلى بذل جهود لاحتواء الأزمة مع أقارب الرياضيين الأحد عشر الذي هددوا قبلا بمقاطعة الحدث على خلفية انزعاجهم من مبلغ التعويض الذي عرضته السلطات الألمانية.