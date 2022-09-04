وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا الأسبوع الماضي لتوثيق التعاون

تجري إسرائيل جهودًا مكثفة في محاولة للعثور على مكان دفن الجنود المصريين الذين سقطوا خلال حرب الأيام الستة

تم الكشف عن زيارة قام بها بشكل سري إلى مصر وفد أمني برئاسة اللواء آفي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وضباط آخرين في الجيش الإسرائيلي وممثل عن وزارة الأمن، قبل حوالي أسبوع ونصف، حيث هدفت الزيارة إلى البت في التوترات التي شابت العلاقات مع القاهرة، وتعزيز الحلول بشأن هذه القضية.

ومن ضمن الجهود التي بذلتها إسرائيل في الآونة الأخيرة في سياق استرداد الثقة وحل التوترات مع السلطات المصرية، جاء إطلاق سراح المعتقل الفلسطيني الإداري المضرب عن الطعام خليل عواودة.

وبالإضافة، تجري إسرائيل جهودًا مكثفة في الفترة الأخيرة في محاولة للعثور على مكان دفن الجنود المصريين الذين سقطوا خلال معارك حرب الأيام الستة في جبال القدس، حيث لا يزال الموقع الدقيق مجهولا.

وتلعب مصر دورا تقليديا في التهدئة والتواسط بين إسرائيل وحماس في كل مرة تأخذ فيها الأوضاع منحى التصعيد ما يستوجب دخول طرف ثالث على الخط لاحتواء الأزمة التي أول وأكثر من يدفع ثمنها هم الأبرياء والمواطنون العاديون.