لابيد: الحكومة تعمل بالرغم من الانتخابات وهدفنا الأساسي منع اتفاق نووي خطير بين إيران والقوى العظمى

سيغادر رئيس الموساد غداً إلى واشنطن، لعقد سلسلة من الاجتماعات لشرح موقفنا للحكومة الأمريكية بشأن المخاطر

أكد رئيس الوزراء يائير لابيد في خطابه الأسبوعي الأحد على عمل الحكومة كالمعتاد بالرغم من الحملة الانتخابية الراهنة وعلى الرغم من الصيف والأعياد. وأضاف "جنبا إلى جنب مع وزير الأمن بيني غانتس، ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ومع المؤسسة الأمنية بأكملها - نقوم بحملة مكثفة تهدف إلى منع توقيع اتفاقية نووية خطيرة بين إيران والقوى العظمى".

وتتطرق لابيد إلى محدثته الأربعاء مع الرئيس بايدن، حيث قال إنه بناء على تلك المحادثة "سيغادر رئيس الموساد غداً إلى واشنطن، لعقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة إلى شرح موقفنا للحكومة الأمريكية بشأن المخاطر الكامنة في الاتفاقية".

وفي تعقيب على ما يجدر من المعارضة من اتهامات قال لابيد "بالنسبة لأولئك الذين يدعون بأننا لا نرفع أصواتنا بما فيه الكفاية، أو بأننا لا نعتمد الأسلوب الفظ كفاية، أذكركم بما حدث بالفعل في الماضي: في عام 2015 عندما أصرت إسرائيل على مواجهة غير ضرورية مع الإدارة، ترتب على ذلك فشل كامل. لقد توقف الأمريكيون عن الاستماع إلينا. كما أن العلاقة معهم تضررت، وفوق ذلك ذهبوا ووقعوا اتفاقية سيئة.

وأضاف موضحًا: " النهج السياسي الصحيح هو ذلك الذي قدناه طيلة العام الفائت والمتمثل بمواصلة الضغط، ولكن دون كسر الأدوات. والقيام بتقديم معلومات استخباراتية موثوقة، وأخذ دور في العملية دون تدمير علاقاتنا المميزة مع الولايات المتحدة. أنا أقول ذلك بحذر، ولكن الأمور تسير على ما يرام. لقد تم أخذ التحفظات التي قدمناها للحكومة الأمريكية بعين الاعتبار. تحدثنا أيضًا إلى الشركاء الآخرين. تم وضع الشروط على الإيرانيين. لا يمكن الكشف عن كل الأمور، ولكن الشجار والخطابات ليست السبيل الوحيد. هناك طريقة أخرى، وهي تعمل بشكل أفضل.

واستطرد لابيد: "على جبهة أمنية أخرى: عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في قطاعي جنين ونابلس، لمنع الأنشطة الإرهابية في الأراضي الإسرائيلية. هدفنا تهدئة المنطقة وليس تصعيد النزاعات.

سنستمر في السياسة التي من خلالها سنشدد قبضتنا في الأماكن التي ينشأ فيها الإرهاب، بالمعنى الاقتصادي والمدني فضلاً عن الأمني. وفي المقابل سنسعى إلى تسهيل الحياة الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، في الأماكن التي يسود فيها الهدوء".

كما أكد رئيس الوزراء على أنه بحسب الاتفاق الذي تم بين وزير الأمن ورئيس الوزراء المناوب فإن إسرائيل ستنظر بإيجابية في زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بالعمل انطلاقا من غزة إلى 20 ألف عامل، لا أكثر. وأن أي زيادة أخرى في عدد العمال ستكون مشروطة بعودة ابنائنا المحتجزين في غزة إلى منازلهم.

وشكر لابيد في نهاية خطابه "وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، والأمينة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد، على الجهد التنظيمي الكبير والتضحية بلا نوم على مدى ليالي طويلة وصولا إلى السماح لأكثر من مليوني طالب افتتاح السنة الدراسية في موعدها وبتوقيع اتفاقية رواتب جديدة ستقينا شر الإضرابات حتى عام 2027 ".