إسرائيل: عملية إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن وإصابة حرجة لسائق الحافلة

أفادت تقارير أولية بوقوع عملية إطلاق نار على حافلة قرب غور الأردن وإصابة حرجة لسائق الحافلة.

في الأثناء تهرول قوات الأمن والإسعاف إلى المكان. وتفيد التقارير حتى اللحظة بوقوع 4 إصابات اثنتين منها متوسطة وحالتين خفيفة، وسط الإشارة إلى انها ناجمة بالأساس عن تطاير شظايا الزجاج.

وفي تقييم لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي فإن المشتبه بهما اللذين تم القبض عليهما، خلال وقت قصير من وقوع الحادث، ضالعان بنصب كمين للحافلة ويجري البحث عن مشتبه به آخر لاذ بالفرار.

وأفادت نجمة داوود الحمراء بتقديمها العلاج لخمسة مصابين في الهجوم الذي وقع في غور الأردن الأحد، اثنين حالتهما متوسطة أصيبا بطلقات نارية وتم نقلهما إلى مستضفى رامبام، بينما أصيب ثلاثة بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور وتم نقلهم إلى مستشفى هعيمك في العفولة.