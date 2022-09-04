تقرير: الاتفاق على ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان بات أقرب للإنجاز

بات الاتفاق أقرب إلى التوقيع وسط تأكيدات ببقاء حقل كاريش مع إسرائيل في حين تذهب حقوق حقل قانا بأكملها للبنان

أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات أقرب إلى التوقيع وسط تأكيدات ببقاء حقل كاريش النفطي مع إسرائيل في حين يصبح حقل قانا بأكمله من حق لبنان.

وبحسب النشر فإن شركة "أنرجين" اليونانية الفرنسية العاملة في حقل طاريش هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز اللبناني، بل إنها وفق تصريحاتها ستتكلف بدفع تعويضات مالية لإسرائيل التي تدعي أن لها ملكية على جزء من حقل قانا.

وتضيف العربية أنه من المتوقع أن يبدأ استخراج الغاز من كاريش مطلع شهر تشرين الأول/اكتوبر وسط مخاوف من أن ينفذ حزب الله تهديداته بضرب المنشأة البحرية في الفترة الفاصلة ما بين التفاوض والتوقيع، بحيث يتمكن من القول لاحقًا إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد.

وكان الوسيط الأمريكي قد قام مؤخرا، بجولات مكوكية بين إسرائيل ولبنان في محاولة لدفع الطرفين إلى ترسيم الحدود البحرية على نحو يضمن حقوق الجانبين.

كما أشارت مصادر إلى أن بايدن أكد على أهمية أن ينجز كل من الطرفين الإسرائيلي واللبناني ترسيم الحدود البحرية المشتركة خلال الأسابيع المقبلة. في وقت سابق اليوم، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع "والا" إن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن حل النزاع الحدودي البحري يمثل أولوية قصوى بالنسبة لبايدن.