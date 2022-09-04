عملية غور الأردن:الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب ومواصلة البحث عن منفذ ثالث

الشرطة الاسرائيلية تواصل البحث عن منفذ ثالث لعملية إطلاق النار في منطقة الأغوار

كشفت تحقيقات أولية حول هجوم إطلاق النار الذي وقع اليوم الأحد على شارع 90 الواقع في منطقة غور الأردن أن سيارة نقل استقلها مسلحون فلسطينيون سافرت وراء الحافلة التي كانت تقل المجندين من وحدة كفير وهم بطريقهم الى الوحدة العسكرية في منطقة الأغوار، وافيد انه بعد تجاوز سيارتهم الحافلة قاموا بإطلاق النار تجاهها. وبعد توقف الحافلة قام المسلحون بسكب الوقود محاولين إحراق الحافلة التي استقلها الجنود.

وفي وقت لاحق نجحت القوات الأمنية الإسرائيلية باعتقال مشتبهين بالقرب من سيارتهم المحترقة وهما مصابان بصورة خطيرة ويعانيان من حروق، وعلى ما يبدو فإن زجاجة حارقة اشتعلت في سيارتهما، وهما محمد وليد غوادرة ومحمد ماهر غوادرة من سكان مخيم جنين، وتم ضبط أسلحتحما داخل السيارة، ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود عضو ثالث في الخلية، كان يختبأ في السهول القريبة، وتتواصل أعمال البحث عنه.

المجندون من وحدة كفير والذين كانوا في طريقهم الى القاعدة العسكرية في الأغوار التحقوا بالخدمة العسكرية قبل أسبوعين ولم يكونوا مسلحين، وكشف التحقيقات الأولية أن الضباط المسلحين الذين رافقوهم ردوا بإطلاق نار على المسلحين، والذي كانوا أطلقوا عشرات الرصاصات تجاه الباص الذي على ما يبدوا لم يكن محصنا.

وأصيب بالعملية ستة جنود ، بينهم جندي حالته خطيرة نقل إلى مستشفى رمبام في حيفا وهو مخدر ومرتبط بأجهزة التنفس، بالإضافة الى سائق الحافلة في الستينات من عمره والذي توصف حالته بالطفيفة حتى متوسطة، حالة باقي الجنود المصابين توصف بالطفيفة وتم نقلهم إلى مستشفى "عيمق" في العفولة شمالي إسرائيل.