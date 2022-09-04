جاء هذا بعد ضغوطات أمريكية مارستها إدارة بايدن على إسرائيل لنشر نتائج التحقيق بمقتل صحافية الجزيرة

حصري لـ i24NEWS : تنوي إسرائيل نشر نتائج التحقيقات بمقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد ضغوطات مارستها إدارة بايدن وأيضا بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدني باربرا ليف إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخير.

ومن المتوقع أن ينهي الجيش الإسرائيلي "تحقيقه العملياتي" بمقتل شيرين أبو عاقلة وأن يقوم بنشر النتائج النهائية للتحقيق.

وفي العودة الى شهر تموز/يوليو الماضي قالت الولايات المتحدة إن الجيش الإسرائيلي مسؤول على الأرجح عن وفاة شيرين أبو عاقلة، لكنها لم تقتل عمدا. في حين أعلن الجانب الفلسطيني نهاية شهر أيار/مايو أن تحقيقه يظهر بأن الصحافية أطلق النار عليها من قبل جندي إسرائيلي "بصورة متعمدة"

وقتلت الصحافية الفلسطينية والتي تحمل الجنسية الأمريكية والبالغة من العمر 51 عاما في 11 أيار/مايو الماضي في ظروف مثيرة للجدل في مخيم جنين في الضفة الغربية، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في المكان.