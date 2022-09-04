اسرائيل: حظر الطائرات ذات المحركات الأربع لتقليل من الضوضاء وتلوث الهواء

لن يُسمح بتشغيل الطائرات ذات المحركات الأربعة إلا في حالات استثنائية

أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه اعتبارا من 31 مارس/آذار 2023، سيتم حظر الطائرات ذات المحركات الأربعة، بما في ذلك طائرات بوينج 747، مؤكدة أن "هذا الإجراء الذي يعد جزءًا من خطة بيئية يهدف لتقليل من الضوضاء وتلوث الهواء".

وتم إبلاغ شركات الطيران أنه لن يُسمح لها بهبوط طائرات كبيرة في مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل خلال موسم الصيف المقبل، في حين تخلت شركة "إل عال" الإسرائيلية بالفعل عن العمل بأسطولها 747 واستبدلته بطائرات بوينج 777 و 787.

كما توقفت غالبية شركات الطيران الأخرى التي تعمل في إسرائيل عن استخدام الطائرات ذات الأربع محركات، وبالتالي فإن التوجيه الجديد سيؤثر بشكل أساسي على طائرات الشحن.

ولن يُسمح بتشغيل الطائرات ذات المحركات الأربعة إلا في حالات استثنائية وسيتطلب تصريحًا خاصًا.

وكانت شركة بوينج قد أعلنت الأسبوع المنصرم، أنها ستزود سلاح الجو الإسرائيلي بأربع طائرات ناقلة متطورة في 2025-2026.

تعتبر طائرة Boeing KC-46A أكثر طائرات التزود بالوقود تطوراً في العالم ويمكن استخدامها لشن ضربات محتملة ضد إيران.