وزارة المواصلات الإسرائيلية تؤكد أن خدمة القطارات الليلية بين تل أبيب والقدس ستعمل اعتبارا من 17 سبتمبر/أيلول

ستعمل القطارات كل ساعة في كل اتجاه من السبت إلى الأربعاء بدءًا من 17 سبتمبر

أكدت وزارة المواصلات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن خدمة القطارات الليلية بين تل أبيب والقدس ستنطلق اعتبارا من 17 سبتمبر/أيلول، وسيتم تشغيل القطارات كل ساعة من السبت إلى الأربعاء.

وقالت الوزارة، إن الخدمة الليلية بين تل أبيب والقدس لن يتم تقديمها الآن بسبب أعمال الصيانة، في المقابل سيتم تشغيل القطار من تل أبيب حتى مطار بن غوريون.

وأشارت الوزارة، أنه لن يتم تقديم الخدمة الليلية ليوم السبت اعتبارا من مساء الجمعة.

و لتقليل وقت السفر بين القدس وتل أبيب كان قد تم تدشين مشروع كبير في عام 2019. وشمل المشروع الكهرباء والجسور والأنفاق. يستغرق الآن حوالي نصف ساعة للسفر بين المدينتين بسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة.

وفي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق المجلس الوطني لتخطيط البنية التحتية على مشروع سكة ​​حديد من تل أبيب إلى حيفا من شأنه أن يخفض وقت السفر بين المدينتين إلى 30 دقيقة مماثلة.