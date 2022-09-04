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الضفة الغربية: إصابة جنديان بصورة طفيفة بعد القاء عبوة ناسفة تجاههما قرب النبي صالح

i24news

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مداهمة لقوات الأمن الإسرائيلية في قرية يعبد الفلسطينية بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية ، 10 أبريل 2022
IDF Spokespersonمداهمة لقوات الأمن الإسرائيلية في قرية يعبد الفلسطينية بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية ، 10 أبريل 2022

سيارة عابرة قامت بالقاء عبوة ناسفة تجاه موقع للجيش الاسرائيلي قرب النبي صالح

اصيب جنديان إسرائيليان من وحدة "نيتساح يهودا" بصورة طفيفة مساء اليوم جراء شظايا عبوة ناسفة القيت نحوهم من مركبة عابرة خلال تواجدهم بالقرب من قرية النبي القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية. 

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وعلى ما يبدو الحديث يدور عن القاء عبوة ناسفة تجاه موقع للجيش الإسرائيلي بالمكان. القوات الإسرائيلية توجهت الى موقع الاعتداء لمعاينة الحادث، وتمت معالجة الجنود طبيا في المكان. 

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم اصيب جندي اسرائيلي بصورة خطيرة، وخمسة آخرين ما بين طفيفة ، اضافة الى مواطن اصيب بصورة طفيفة حتى متوسطة خلال الاعتدء بإطلاق نار تجاه حافلة كانت تقل جنودا على شارع 90 في منطقة الأغوار، ويشار الى أن الجنود من وحدة كفير استقلوا الحافلة في طريقهم الى وحدتهم العسكرية، والقت الشرطة الاسرائيلية بوقت لاحق على مسلحين بعد اشتعال المركبة التي كان يستقلانها بالنيران ادت الى اصابتهم بحروق خطيرة، ويشتبه انهما نفذا العملية وبدآ بإطلاق النار وبعدها القوا عبوات ناسفة تجاهه في محاولة لإحراقة. 

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