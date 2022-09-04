إسرائيل : مقتل صحفي في جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم

قالت خدمات الطوارئ، إن "نضال إغبارية، الذي يبلغ 44 عاما أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده"

أكدت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل الصحفي نضال إغبارية، من أم الفحم شمال إسرائيل، إثر إصابته برصاصة داخل سيارته في جريمة إطلاق نار.

وقالت خدمات الطوارئ، إن "نضال إغبارية، الذي يبلغ 44 عاما أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، لتعلن بعد ذلك وفاته.

وقدمت خدمات الطوارئ، الإسعافات الأولية لإنقاده، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة شمالي إسرائيل لتلقي العلاج، لكنها محاولات إنقاذ حياته فشلت.

وكان الصحفي نضال إغبارية، قد سبق وأن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021.