ألمانيا وإسرائيل: احياء ذكرى مرور 50 عاما على مذبحة ميونيخ

الرئيس الألماني : "المخجل أن برلين استغرقت وقتًا طويلاً للتوصل إلى اتفاق مع أسر الضحايا"

سيقيم رئيسا ألمانيا وإسرائيل، اليوم الإثنين، إحياء الذكرى الخمسين لهجوم ميونيخ الأولمبي، على أمل أن تساعدهم صفقة التعويض التي طال انتظارها للعائلات الثكلى على تجاوز هذه الحادثة المؤلمة.

واعترف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ، أمس الأحد، أنه من "المخجل أن برلين استغرقت وقتًا طويلاً للتوصل إلى اتفاق مع أسر الضحايا"وقال شتاينماير في مأدبة رسمية أقيمت على شرفه نظيره الإسرائيلي: "لطالما رفضنا الاعتراف بآلام الفقيد" واضاف "لفترة طويلة جدا، لم نرغب في الاعتراف بأننا نتحمل أيضا نصيبنا من المسؤولية. الأمر متروك لنا لضمان سلامة الرياضيين الإسرائيليين"

ومن جهته قال الرئيس الإسرائيلي، "إنه وقت يتشابك فيه الحاضر والماضي والمستقبل، في المعاناة والفخر، هذه الزيارة بالنسبة لي هي عودة إلى الماضي، إلى جذور عائلتي في ألمانيا".وأضاف "شعب إسرائيل سيعيش إلى الأبد، شكرًا لالتزامك الأخلاقي بالعدالة وتعويض الأسر، هو التزام شخصي أدى في النهاية إلى حل تتولى فيه الحكومة الألمانية مسؤولياتها لتحقيق العدالة للعائلات الثكلى الإسرائيلية، وستتحقق العدالة التاريخية".

وتابع إسحاق هرتسوغ، "سنبقى نتذكّر ونذكر ونعيد تأكيد العِبَر من هذه المأساة، بما فيها أهمية محاربة التطرف للأجيال المقبلة"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ساعدت في بناء تحالف قوي ومستقر بين شعوبنا، هذه الرابطة تقوم على المستقبل والأمل ، إنها رابط قوي لبلدينا ".

وقبل مراسم ، اليوم الاثنين، التي ستجري في قاعدة فويرستينفيلدبروك الجوية حيث وصل احتجاز الرهائن ذروته المأساوية، قال المسؤول الألماني عن مكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين ، إن "الوقت قد حان للاعتذار، أعتقد أن الرئيس سيجد الكلمات الصحيحة في حفل إحياء اليوم الاثنين".

وكان الخلاف حول العرض المالي الذي قدمته برلين في السابق لأقارب الضحايا الـ 11 قد هدد بإفساد احياء الذكرى، حي يخطط أفراد الأسرة لمقاطعته. لكن تم الاتفاق أخيرا على اتفاق يوم الأربعاء يقضي بمنح برلين 28 مليون يورو (28 مليون دولار) كتعويض. كما أنه يرى للمرة الأولى اعتراف الدولة الألمانية بـ "مسؤوليتها" في الإخفاقات التي أدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً.