الضفة الغربية: إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليهم من بندقية صيد

قال المتحدث، إن "الجنود كانوا يقفون في موقع حراسة على الطريق 465 قرب بلدة النبي صالح أثناء إطلاق النار عليهم"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا ليلة أمس الأحد، بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليهم من بندقية صيد بالقرب من منطقة رام الله في الضفة الغربية.

وقال المتحدث، إن "الجنود كانوا يقفون في موقع حراسة على الطريق 465 بالقرب من قرية النبي صالح القريبة من مدينة رام الله، أثناء إطلاق النار عليهم"، مشيرا إلى أنه " تم تقديم العلاج لهم في مكان الحادث"

وساد الاعتقاد في البداية أنهم أصيبوا بعبوة ناسفة ألقيت عليهم، لكن التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي كشف أنه كان في الواقع بندقية صيد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانو، معلقا على الهجوم "إن تصعيد عمليات المقاومة اليوم في الضفة الغربية وآخرها في رام الله مؤخرًا، يؤكد أن شعبنا المتمرد في الضفة الغربية قد انطلق في مرحلة جديدة من مواجهة الإسرائيليين ومواجهة جرائمها بحق أهلنا والمسجد الأقصى، وأن المواجهات والعمليات ستتوسع وتنتقل إلى مختلف المناطق ".

وأفادت تقارير فلسطينية أن القوات الإسرائيلية، أغلقت مدخل قرية النبي صالح، بعد وقت قصير من الهجوم

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إطلاق نار استهدف حافلة قرب غور الأردن تقل جنود إسرائيلييون، مما أدى إلى إصابة 5 من الجنود أحدهم بالخطيرة. واعتقل الفلسطينيان المشتبه بهما بتنفيذ العملية.