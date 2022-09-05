إسرائيل تتراجع عن مطالبة زوار الضفة الغربية بالإبلاغ عن العلاقات مع الفلسطينيين

"تتوقع تماما من الإسرائيليين إجراء التعديلات اللازمة خلال فترة التجربة التي تبلغ عامين، لضمان المعاملة العادلة

أصدرت إسرائيل إرشادات معدلة، أمس الأحد، بشأن دخول الزوار الأجانب إلى الضفة الغربية، بعد ضغوط من الأمريكيين والأوروبيين، تلغي اللوائح الجديدة للبنود التي تطلب من الزوار إبلاغ إسرائيل بعلاقاتهم مع الفلسطينيين.

وتلغي الإرشادات المعدلة مطلبًا بأن الأجنبي الذي يبدأ علاقة مع أحد سكان الضفة الغربية بعد دخوله الأراضي يجب أنت يخطر السلطات الإسرائيلية في غضون 30 يومًا. كما يسمح المشروع الجديد بتمديد التأشيرات للأجانب من 90 إلى 180 يومًا. بالإضافة إلى ذلك ، ألغى منسق أنشطة الحكومة في المناطق حصص الأساتذة والطلاب الزائرين في الجامعات الفلسطينية والتي كانت في الأصل 100 أستاذ و 150 طالبًا.

وبناءً على طلب واشنطن، وافقت إسرائيل أيضًا على تحديد فترة تجريبية مدتها سنتان يمكن خلالها إجراء مزيد من التعديلات على اللوائح. وعلى الرغم من التغييرات ونشر المبادئ التوجيهية المنقحة ، لا تزال الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق، قال السفير الأمريكي توم نيديس إنه لا يزال لديه "مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة".

وتعهد المسؤول بمراقبة تأثير اللوائح عن كثب، قائلا إن واشنطن "تتوقع تماما من الإسرائيليين إجراء التعديلات اللازمة خلال فترة التجربة التي تبلغ عامين، لضمان الشفافية والمعاملة العادلة والمنصفة، خاصة لجميع المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة. البنك الغربي."

وأشاد المسؤول الأمريكي أيضًا بمنسق أعمال الحكومة في المناطق، قائلاً إنه "غير المبادئ التوجيهية بشكل كبير". كما أشار إلى "متطلبات أقل مرهقة" للأجانب الذين لديهم علاقات عاطفية مع الفلسطينيين ، وإلغاء حصص الجامعات.

ونشر منسق أنشطة الحكومة في الأراضي (COGAT) ، هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية ، في البداية في شباط / فبراير مسودة إجراء لدخول وإقامة الأجانب في الضفة الغربية. كان من المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في يوليو/تموز المنصرم ، لكنها تأخرت بسبب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا. ستدخل الوثيقة المعدلة حيز التنفيذ في 20 أكتوبر.