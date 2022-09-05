الجيش الإسرائيلي يعتقل 17 مشتبها بهم في عمليات عدائية

أكد الجيش، أنه "تم نقل المشتبه فيهم والأسلحة المصادرة إلى قوات الأمن الإسرائيلية للقيام بمزيد من التحقيق"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن قواته قامت بإعتقال 17 شخصا مشتبها بهم في عمليات عدائية في الصفة الغربية،و "خلال الإعتقالات حدثت مواجهات عنيفة تم إلقاء الحجارة والمتفجرات والزجاجات الحارقة على قوات الجيش وسماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، وأطلق الجنود النار على عدد من المشتبه بهم وتم رصد عدة إصابات".

وقال الجيش في بيان له، "عمل جنود الجيش والشاباك ليلة أمس الأحد على تنفيذ حملة الاعتقالات بقرية المنشية وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث اعتقلوا 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة متطرفة"،

وفي نفس السياق، قامت قوات الجيش الإسرائيلي في سياق عملياتها ليلة أمس الأحد، بإعتقال 3 مطلوبين في بلدة البيرة وقرية الطيرة ضواحي مدينة رام الله. كما اعتقلت قوات الجيش شخص مطلوب يشتبه بضلوعه في نشاطا عدائيا في مخيم بيت إيلما للاجئين، وحدث خلال العملية أيضا شغب عنيف تم خلاله إلقاء الحجارة والمتفجرات، وردت عليهم القوات لتفريق المتظاهرين، وتم اعتقال اثنين آخرين من المطلوبين في بلدة قبلان في الضفة الغربية.

وفي الوقت نفسه، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 4 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في عمليات متطرفة في مدينة الخليل، وصادرت القوات أكثر من عشرة آلاف شاقل وأجزاء من أسلحة وذخيرة، مشتبهًا في أنها موجهة للقيام بعمليات عدائية

وأكد الجيش، أنه "تم نقل المشتبه فيهم الموقوفين والأسلحة المصادرة إلى قوات الأمن الإسرائيلية للقيام بمزيد من التحقيق"، مردفا أنه "لا يوجد أي خسائر في صفوف قواته".