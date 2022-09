ينطلق اليوم بمقر بورصة تل أبيب مؤتمرا حول تطوير العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل و"كيفية التفاوض وتأمين العمليات في أفريقيا"

ينطلق اليوم الإثنين بمقر بورصة تل أبيب(وسط إسرائيل) مؤتمرا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين البلدين، وسيركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية على جدول الأعمال: "الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟ الاقتصادات التكميلية: إمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين إسرائيل والمغرب"

ويستهدف بشكل خاص رواد الأعمال ومديري رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والموظفين ورؤساء الشركات الإسرائيلية / الدولية الذين يسعون للعمل في المغرب.