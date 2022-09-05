ينطلق اليوم بمقر بورصة تل أبيب مؤتمرا حول تطوير العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل و"كيفية التفاوض وتأمين العمليات في أفريقيا"

سيركز المؤتمر على الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟

ينطلق اليوم الإثنين بمقر بورصة تل أبيب(وسط إسرائيل) مؤتمرا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين البلدين، وسيركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية على جدول الأعمال: "الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟ الاقتصادات التكميلية: إمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين إسرائيل والمغرب"

ويستهدف بشكل خاص رواد الأعمال ومديري رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والموظفين ورؤساء الشركات الإسرائيلية / الدولية الذين يسعون للعمل في المغرب.

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المؤتمر منظم بالشراكة مع غرفة التجارة الإسرائيلية، وجمعية المصنّعين في إسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي، ومدينة الدار البيضاء المالية، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز وبنك إفريقيا، سيخصص لمناقشة فرص الأعمال في المغرب من أجل استكشاف وتحديد النمو الرئيسي قطاعات المملكة، بما في ذلك الزراعة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.