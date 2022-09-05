إسرائيل: إكتشاف مجموعة من الزخارف العاجية في موقف للسيارات بالقدس

يشير هذا الإكتشاف إلى أن القدس ربما كانت مدينة مزدحمة خلال العصر الحديدي، على عكس المعتقدات السابقة

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، عن اكتشاف مجموعة من الزخارف العاجية التي تعود إلى عهد النبي سليمان عليه السلام، وذلك خلال عملية حفر مشتركة أجرتها مع جامعة تل أبيب في موقف للسيارات في القدس.

ويشير هذا الإكتشاف إلى أن القدس ربما كانت مدينة مزدحمة خلال العصر الحديدي، على عكس المعتقدات السابقة لبعض الخبراء.

وقال المدير المشارك للتنقيب في جامعة تل أبيب، البروفيسور يوفال جادوت، "كنا نعلم دائمًا أن القدس كانت مدينة قوية ومزدهرة خلال العصر الحديدي، عهد النبي سليمان عليه السلام"، وأضاف "لكن عندما جئنا إلى هنا للحفر، لم يتخيل أحد ما وجدوه أثناء التنقيب هنا".

وتم هذا الاكتشاف النادر في أرض "موقف جفعاتي" في حي سلوان الفلسطيني المجاور لموقع التنقيب في مدينة داود، وتم العثور عليها داخل أنقاض مبنى فخم كان قيد الاستخدام في القرنين السابع والثامن قبل الميلاد.

ويعتقد العلماء أن هذه العناصر كانت مطعمة بأثاث خشبي يستخدمه المسؤولون وحتى كبار الكهنة، ومن بين الزخارف المنحوتة على القطع العاجية صور لزهرة "اللوتس" وأنماط هندسية أخرى.